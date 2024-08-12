Порты Крыма: участие в мировой торговле вопреки санкциям

Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Комментарии
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Александр Чумак
Наша страна РОССИЯ двигается в правильном направлении, - возведение и превращение своих простор в ОАЗИС МИРА, ТРУДА, СТАБИЛЬНОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ и ПРОЦВЕТАНИЯ МИРНОЙ ЖИЗНИ ЕЕ  НАСЕЛЕНИЯ!!!👍😍😘😁👌🤔😇🤗😀❤️💞💓💯🌹🌹🌹☘️✊😎.
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