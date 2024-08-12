Порты Крыма: участие в мировой торговле вопреки санкциям Около миллиарда рублей в 2024-2026 годах будет направлено из госбюджета на строительство объектов портовой инфраструктуры в Крыму, в том числе в Севастополе.
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