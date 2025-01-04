Премьер Гренландии заявил о желании острова получить независимость от Дании

По мнению Мута Эгеде, Грендландии предстоит самой сформировать своё будущее Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в новогодней речи сказал о том, что остров должен добиться независимости от Дании, чьей автономной территорией он является.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии