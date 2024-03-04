ФСБ: после инцидента на мосту под Самарой возбуждено уголовное дело о диверсии

В результате инцидента на железнодорожном мосту над рекой Чапаевка в Самарской области Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по статье о диверсии, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
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