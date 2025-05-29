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Калужские новости

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В ДТП с «буханкой» под Калугой пострадали несколько человек

В ДТП с «буханкой» под Калугой пострадали несколько человек

Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобилей «УАЗ» и Datsun. После удара «буханку» вынесло в кюветВ ДТП с «буханкой» в селе Льва Толстого, Дзержинского района, Калужской области пострадали несколько человек.

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