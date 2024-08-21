# Чернильница Сегодня у нас ещё одна история от Русской Общины и в очередной раз эта история наглядно показывает, что толерантность полицейских по отношению к мутным гражданам до добра не доведет.
Гости с Юга дерзили и обещали уволить прибывших на вызов полицейских
Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья. У Мигрантов есть право жить по кишлакам на родине, мы, россияне, это право уважаем. Поэтому пусть нахрен валят из России такие мигранты!
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3 час.
Владислав Владислав
Властям надо помогать. Самому не иметь дел с мигрантами, рассказывать в письмах о случаях незаконного трудоустройства. Это все должны делать мы, россияне!
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3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, у кого бабки, тот и прав, а баки у завезенных бандитов.
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2 час.
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