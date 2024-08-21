Гости с Юга дерзили и обещали уволить прибывших на вызов полицейских

Владислав Владислав Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья. У Мигрантов есть право жить по кишлакам на родине, мы, россияне, это право уважаем. Поэтому пусть нахрен валят из России такие мигранты!

Владислав Владислав Властям надо помогать. Самому не иметь дел с мигрантами, рассказывать в письмах о случаях незаконного трудоустройства. Это все должны делать мы, россияне!