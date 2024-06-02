Зеленый Марафон Сбера в Волгограде собрал более 4,5 тысяч участников

В Волгограде прошел Зеленый Марафон Сбера, посвященный Международному дню защиты детей. На старт забега вышли более трех тысяч жителей и гостей города, всего в нем приняли участие около 4,5 тысяч человек.
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