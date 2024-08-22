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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Новое исследование подтверждает, что псилоцибин может быть эффективным средством для лечения депрессии

Согласно результатам систематического обзора и метаанализа, опубликованным в научном журнале BMJ, высокие дозы псилоцибина — активного ингредиента волшебных грибов — могут оказывать такой же эффект на симптомы депрессии, как и препарат эсциталопрам из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).

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