Новое исследование подтверждает, что псилоцибин может быть эффективным средством для лечения депрессии

Согласно результатам систематического обзора и метаанализа, опубликованным в научном журнале BMJ, высокие дозы псилоцибина — активного ингредиента волшебных грибов — могут оказывать такой же эффект на симптомы депрессии, как и препарат эсциталопрам из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии