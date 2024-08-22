Новое исследование подтверждает, что псилоцибин может быть эффективным средством для лечения депрессии

Согласно результатам систематического обзора и метаанализа, опубликованным в научном журнале BMJ, высокие дозы псилоцибина — активного ингредиента волшебных грибов — могут оказывать такой же эффект на симптомы депрессии, как и препарат эсциталопрам из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).