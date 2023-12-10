Шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 стал самой скачиваемой игрой на PlayStation 5 в ноябре Комп...

Шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 стал самой скачиваемой игрой на PlayStation 5 в ноябреКомпания Sony Interactive Entertainment представила очередной ежемесячный отчет по самым скачиваемым играм в цифровом магазине PlayStation Store в США/Канаде и Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)