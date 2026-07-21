Творчество как путь к исправлению: осужденный написал портрет Эрлинга Холанна

В учреждении №29 Карагандинской области продолжают развивать творческие способности осужденных. Одной из новых работ стал портрет норвежского футболиста Эрлинга Холанна, созданный одним из осужденных, передает inKaragandy.
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