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Копеечка - Объявления Донбасса

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Автомобиль LADA "Калина" 111830 2011года в Комсомольском - 380 руб

Автомобиль LADA "Калина" 111830 2011года в Комсомольском - 380 руб

Продам LADA "Калина" 111830,2011г. в., цвет серебристый, состояние хорошее, расходники и масла меняны (500км не прошла), комплект зимней резины(шины+штампы), запчасти.

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