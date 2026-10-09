Автомобиль LADA "Калина" 111830 2011года в Комсомольском - 380 руб

Продам LADA "Калина" 111830,2011г. в., цвет серебристый, состояние хорошее, расходники и масла меняны (500км не прошла), комплект зимней резины(шины+штампы), запчасти.
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