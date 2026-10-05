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Инженеры проверили работу 5G-роутера в российских сетях

Инженеры проверили работу 5G-роутера в российских сетях

Специалисты Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования завершили испытания 5G‑роутера, адаптированного для работы в отечественных сетях.

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