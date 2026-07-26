In Italy, more than 60 policemen were injured during the suppression of protests in the north of the country

More than 60 representatives of the Italian law enforcement forces were injured on Saturday in clashes with opponents of the construction of the Turin-Lyon high-speed railway in northern Italy, the Corriere della Sera newspaper writes.
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