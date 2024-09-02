Путин спал сегодня всего 4 часа. И посоветовал детям так не делать. Глава государства перед визитом в Монголию заехал в Туву - родину Шойгу.
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Путин спал сегодня всего 4 часа. И посоветовал детям так не делать. Глава государства перед визитом в Монголию заехал в Туву - родину Шойгу.