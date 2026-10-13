Пенсионеры выбирают Вьетнам вместо зимних холодов

Всё больше российских пенсионеров уезжают зимовать во Вьетнам, пишет «Вечерняя Москва». Среди них — жители Москвы, Новосибирска, Иркутска и Тюмени.
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