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Бронежилет «Оберег» выдержал на испытаниях пулю, на которую не рассчитан

Бронежилет «Оберег» выдержал на испытаниях пулю, на которую не рассчитан

В ходе испытаний российский бронежилет «Оберег», поставляемый в зону спецоперации, выдержал попадание винтовочной пули 8,6 на 70 мм Lapua Magnum, на которую не был рассчитан, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованное госкорпорацией «Ростех» видео с тестовым обстрелом бронежилета на полигоне.

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