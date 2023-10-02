Бронежилет «Оберег» выдержал на испытаниях пулю, на которую не рассчитан

В ходе испытаний российский бронежилет «Оберег», поставляемый в зону спецоперации, выдержал попадание винтовочной пули 8,6 на 70 мм Lapua Magnum, на которую не был рассчитан, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованное госкорпорацией «Ростех» видео с тестовым обстрелом бронежилета на полигоне.