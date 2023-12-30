Вместе с выходом угарного ролика RT с Байденом, поющим «Я русский», карьера и популярность певца Ярослава Дронова достигла апогея.
Это уже вышак
Комментарии
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Дарья Ли
молодец мальчик, очень вовремя и очень талантливо ворвался на сцену. может молодежи удасться наконец сдвинуть эту глыбу жирующих пенсионеров сцены.
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9 час.
Агрофена Иванова
БЕЗ УМА ОТ НЕГО -ХОТЯ И СТАРУХА!!!
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7 час.
Анатолий Зотов
Главное, чтобы не зазвездился как все.
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7 час.
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