Это уже вышак

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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Комментарии
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Дарья Ли
молодец мальчик, очень вовремя и очень талантливо ворвался на сцену. может молодежи удасться наконец сдвинуть эту глыбу жирующих пенсионеров сцены.
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9 час.
Агрофена Иванова
БЕЗ УМА ОТ НЕГО -ХОТЯ И СТАРУХА!!!
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7 час.
Анатолий Зотов
Главное, чтобы не зазвездился как все.
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7 час.

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