«Рома» против Rocket Team, а Bamovets – против «Тандема» сыграют на «Москвиче» за выход в Медиалигу

6 апреля, суббота Lotus – «Почти Любители», начало в 12:00 Bamovets – «Тандем», начало в 15:00 «Рома» – Rocket Team, начало в 18:00 «Чертаново Медиа» – «Кони», начало в 21:00 Примечание: время начала матчей – московское.
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