Президент Вучич пригрозил впредь сбивать все неопознанные объекты над Сербией

Обнаруженный недалеко от города Валево воздушный объект ушел из поля зрения радаров. В следующий раз военные задействуют систему ПВО и собьют аппарат, чтобы выяснить его происхождение, заявил во время поездки на военный аэродром Батайница президент Сербии Александр Вучич.
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