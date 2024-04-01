Президент Вучич пригрозил впредь сбивать все неопознанные объекты над Сербией

Обнаруженный недалеко от города Валево воздушный объект ушел из поля зрения радаров. В следующий раз военные задействуют систему ПВО и собьют аппарат, чтобы выяснить его происхождение, заявил во время поездки на военный аэродром Батайница президент Сербии Александр Вучич.