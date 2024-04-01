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Президент Вучич пригрозил впредь сбивать все неопознанные объекты над Сербией

Президент Вучич пригрозил впредь сбивать все неопознанные объекты над Сербией

Обнаруженный недалеко от города Валево воздушный объект ушел из поля зрения радаров. В следующий раз военные задействуют систему ПВО и собьют аппарат, чтобы выяснить его происхождение, заявил во время поездки на военный аэродром Батайница президент Сербии Александр Вучич.

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