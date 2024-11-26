Канада намерена увеличить военные расходы во время президентского срока Трампа

Власти Канады готовы увеличить затраты на оборону, чтобы быстрее достичь соответствующего стандартам НАТО уровня по военным показателям при сотрудничестве с администрацией избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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