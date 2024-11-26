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Свежие комментарии

  • Часовщик
    Раз пошли разговоры что дадут ядерное оружие,значит или уже дали,или дадут 100%.Дождались,неужели Путин не видит,что ...Постоянный виток:...
  • Eduard
    Всё это очередное шоу для дураков.Это значит,что Нетаньяхо в Эстонию никогда и не поедит.Я думаю,что он и не собиралс...Глава МИД Эстонии...
  • Eduard
    Это слишком!Экс-главу Bank of...

Канада намерена увеличить военные расходы во время президентского срока Трампа

Канада намерена увеличить военные расходы во время президентского срока Трампа

Власти Канады готовы увеличить затраты на оборону, чтобы быстрее достичь соответствующего стандартам НАТО уровня по военным показателям при сотрудничестве с администрацией избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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