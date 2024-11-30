«Сейчас бороться за выживание в РПЛ сложнее, чем в два прошлых сезона»

Футболисты воронежского «Факела» уже третий сезон бьются за выживание в РПЛ. В предыдущие два розыгрыша чемпионата России им удавалось остаться в элите при самом маленьком бюджете из всех участников — сначала с помощью переходных матчей, а потом напрямую, заняв спасительное 12-е место.