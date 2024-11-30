ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 002 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    !!! Гнида-фашист-наркоман-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим на...Во Франции упрекн...
  • Сергей Карабухин
    !!! Фашистка Меркель – преступница, судить и расстрелять – за ложь и враньё и за преступления – совершённые перед сво...Песков заявил о н...
  • Галина Шестакова
    Дура-баба, что с нее взять.Песков заявил о н...

«Сейчас бороться за выживание в РПЛ сложнее, чем в два прошлых сезона»

«Сейчас бороться за выживание в РПЛ сложнее, чем в два прошлых сезона»

Футболисты воронежского «Факела» уже третий сезон бьются за выживание в РПЛ. В предыдущие два розыгрыша чемпионата России им удавалось остаться в элите при самом маленьком бюджете из всех участников — сначала с помощью переходных матчей, а потом напрямую, заняв спасительное 12-е место.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх