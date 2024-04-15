В Москве реализуют 75 проектов комплексного развития территорий — Собянин

Современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО В Москве реализуют 75 проектов комплексного развития территорий Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о реализации первого проекта комплексного развития территории на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле».
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