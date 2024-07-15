Рязанцев попросили держать детей подальше от «испанского» слизня

По словам автора сообщения, данные бежево-чёрные слизни «испанские» и «опасны для здоровья». «Предупредите детей, чтоб не трогали! Слизни очень паразитарны! Они жирные, привлекают внимание, дети могут их захотеть потрогать!» — говорится в сообщении.