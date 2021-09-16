США, Британия и Австралия создали военный альянс

Вашингтон, Лондон и Канберра решили создать новый "исторический оборонный альянс" AUKUS. В рамках договора Австралия получит для своего военно-морского флота как минимум восемь атомных подводных лодок, построенных по англо-американским технологиям .
Вашингтон, Лондон и Канберра решили создать новый "исторический оборонный альянс" AUKUS. В рамках договора Австралия получит для своего военно-морского флота как минимум восемь атомных подводных лодок, построенных по англо-американским технологиям .
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