FT: производители сланцевого газа в США заявили о невозможности увеличения поставок в ЕС

Британская газета Financial Times опубликовала материал, где заявила, что американские производители сланцевого газа на фоне риска энергетического кризиса в ЕС предупредили европейские страны об отсутствии возможности резко увеличить поставки сырья.
Британская газета Financial Times опубликовала материал, где заявила, что американские производители сланцевого газа на фоне риска энергетического кризиса в ЕС предупредили европейские страны об отсутствии возможности резко увеличить поставки сырья.
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