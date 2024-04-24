Более 15 сильных вспышек произошло на Солнце: Землю накроет магнитная буря

В конце апреля ожидаются магнитные бури, особенно опасными будут предстоящие четверг и пятница. Сегодня, 24 апреля, возможны небольшие геомагнитные возмущения силой в 3 балла, до вечера ожидается слабая магнитная буря.
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