Переулки эпохи и идеальные дни: культурная афиша февраля

«Мастер и Маргарита» Уже в прокате Масштабная экранизация романа Михаила Булгакова режиссером Михаилом Локшиным уже оборачивается множественными дискуссиями разной степени созвучности материалу, тогда как на экране царят Мастер (Евгений Цыганов), Маргарита (Юлия Снигирь), Воланд (Аугуст Диль) и множественная свита, как и подобает сюжету.
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