Брянская дзюдоистка Дарья Захарова примет участие в турнире “Большой шлем” в Душанбе (2-4 мая). В категории до 52 кг, где конкуренция высока, ее соперницей в группе С станет медалистка континентального первенства среди юниорок Ахматова из Узбекистана.