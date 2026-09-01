Минобороны озвучило имена новых героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Сергей Стыркин уничтожил беспилотник противника и смог восстановить связь, повреждённую в результате артиллерийского обстрела.
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