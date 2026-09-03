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Царьград

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Губернатор Кухарук отметил успех "Лукойл-Западная Сибирь" в конкурсе

Губернатор Кухарук отметил успех "Лукойл-Западная Сибирь" в конкурсе

В Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги конкурса "Черное золото Югры". Победителем в главной номинации стала компания "Лукойл-Западная Сибирь".

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