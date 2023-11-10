В Магадане полицейские изъяли почти полтонны немаркированной красной икры

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области на территории бывшего рыбного порта в бухте Нагаева обнаружили грузовое судно с немаркированной рыбной продукцией стоимостью свыше 32 миллионов рублей.