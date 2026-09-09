Минниханов обсудил с главой УЕФА возможные турниры в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поговорил с главой УЕФА Александером Чеферином.
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