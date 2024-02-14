Пособия 2024 в РФ: точный размер пособия на детей от 1,5 до 17 лет, материнского капитала, пособия по беременности Ирэн ОрлонскаяГраждане Российской Федерации могут получить государственную поддержку на различных этапах периода родительства при соблюдении определенных условий.