Пособия 2024 в РФ: точный размер пособия на детей от 1,5 до 17 лет, материнского капитала, пособия по беременности Ирэн ОрлонскаяГраждане Российской Федерации могут получить государственную поддержку на различных этапах периода родительства при соблюдении определенных условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии