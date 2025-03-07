Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, отметив в своем видеообращении, что жизнь во многом зависит от талантов женщин, их творческой энергии, любви и ответственности.
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