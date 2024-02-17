Хрипунов о том, что «Автомобилист» заработал на нем 30 удалений: «Стараюсь играть в агрессивный, контактный хоккей, контролировать шайбу. Когда ты в движении, соперники будут фолить» 

– В этом чемпионате вы уже побили все личные рекорды – у вас 8 шайб, 9 передач, 17 очков. За счет чего удается выстрелить? – Хоккей – командный вид спорта, кто в нем выстреливает, а кто – нет, определяется в плей-офф.
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