Для родильного дома в Евпатории закупили новое оборудование

Для повышения качества оказания медицинской помощи пациентам в ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом» приобретено современное медицинское оборудование — система эндоскопической визуализации для выполнения лапароскопических операций.
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