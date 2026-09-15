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За пять лет в Европе снизился уровень демократии – IDEA

За пять лет в Европе снизился уровень демократии – IDEA

Уровень демократии снизился более чем в половине стран Европы за пять лет. Об этом сообщается в докладе Международного института демократии и содействия выборам (International IDEA).

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