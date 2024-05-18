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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Железняков о Малинине: «Отсутствие скольжения – слишком громкая фраза. Конечно, танцоры на льду скользят лучше, но у них и задачи другие»

Ранее тренер Никита Пчеляков, который работает в группе Алексея Мишина и Валентины Чеботаревой, заявил, что у чемпиона мира по фигурному катанию Малинина «очень красивая программа, но отсутствует скольжение».

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