Швыдкой назвал переименование "Русских танцовщиц" Дега кретинизмом

Специальный представитель Президент РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал "критинизмом" переименование картины "Русские танцовщицы" на сайте Национальной галереи в Лондоне, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Специальный представитель Президент РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал "критинизмом" переименование картины "Русские танцовщицы" на сайте Национальной галереи в Лондоне, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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