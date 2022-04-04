The Moscow Post

368 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дудник
    "Два украинских вертолёта вторглись в воздушное пространство России и открыли огонь по нефтебазе..." А что, разве так...Причиной крупного...
  • Traveller
    Фамилию "предложенца" из России, пожалуйста озвучьте.Москва и Киев обр...
  • Nana Абраменко
    только бы не вернуласьАктриса Чулпан Ха...

Швыдкой назвал переименование "Русских танцовщиц" Дега кретинизмом

Швыдкой назвал переименование "Русских танцовщиц" Дега кретинизмом

Специальный представитель Президент РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал "критинизмом" переименование картины "Русские танцовщицы" на сайте Национальной галереи в Лондоне, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх