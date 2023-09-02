Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Щербакова о ситуации с Горбачевой: «Было очень важно, что у меня не домашние тренеры. Дома я могла передохнуть, там меня всегда поддержат»

«Сразу скажу, что про ситуацию с Алиной Горбачевой я не могу давать комментариев, потому что не знаю изнутри ситуацию, что именно там произошло.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх