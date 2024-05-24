В Смоленске оставили под стражей избившего участника СВО мужчину

Резонансное нападение в Смоленске привлекло внимание председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Гражданин по фамилии Тумашевич, в феврале этого года на улице Шевченко Смоленска нанёсший побои участнику специальной военной операции, останется под стражей - вновь на три месяца.
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