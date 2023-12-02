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Экс-сотрудник СБУ — Зеленскому о «лёгкости возврата Крыма» в состав Украины: Это приведёт к партизанской войне

Экс-сотрудник СБУ — Зеленскому о «лёгкости возврата Крыма» в состав Украины: Это приведёт к партизанской войне

В ходе многомесячной подготовки к вначале весеннему, а затем и летнему контрнаступлению ВСУ киевские глашатаи наперебой грозились стремительным прорывом российской обороны и возвратом к так называемым границам 1991 года, включая «возврат» Крыма.

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