В Германии обвинили Запад в расизме к славянскому миру и Востоку

Global Look Press/dpa/Michael Kappeler Немецкий политолог и вице-президент института Шиллера Харли Шлангер в беседе с РЕН ТВ обвинил Запад в расизме и евроцентризме в отношении к Востоку и славянскому миру.
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