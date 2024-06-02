Глава UFC Уайт не видит смысла давать Махачеву еще один титульный бой

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции поделился размышлениями о желании российского бойца, чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева подраться за титул в полусреднем весе.
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