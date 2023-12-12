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В Новосибирске тело мужчины обнаружили в гараже с заведённым автомобилем

В Новосибирске тело мужчины обнаружили в гараже с заведённым автомобилем

В заблокированном гараже оказался мужчина без признаков жизни 1963 года рождения.Спасатели МАСС обнаружили мужчину без признаков жизни в гараже, расположенном на улице Кирзаводская Ленинского района Новосибирска.

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