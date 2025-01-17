«Вечное возвращение» показали в галерее «Арка»

О важности любить то, что делаешь, и делать то, что любишь, а значит быть собой заявил молодой приморский художник Евгений Нован (он же – Евгений Макеев-младший) на открытии своей персональной выставки «Вечное возвращение» (16+) в галерее современного искусства «Арка».