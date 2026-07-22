«Полнейшее безумие»: в Финляндии осудили отказ от связей с Петербургом

Финский аналитик Сакари Линден выступил с резкой критикой внешнеэкономического курса своей страны.В соцсети X он прямо заявил, что решение Хельсинки разорвать связи с Санкт-Петербургом лишено всякой логики и идет во вред самим финнам.
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