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Царьград

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«Полнейшее безумие»: в Финляндии осудили отказ от связей с Петербургом

«Полнейшее безумие»: в Финляндии осудили отказ от связей с Петербургом

Финский аналитик Сакари Линден выступил с резкой критикой внешнеэкономического курса своей страны.В соцсети X он прямо заявил, что решение Хельсинки разорвать связи с Санкт-Петербургом лишено всякой логики и идет во вред самим финнам.

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