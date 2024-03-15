“Встал и пошёл”: В сеть попало видео подвига русского бойца со “стальными нервами” под Белгородом

Русский военный в одиночку ликвидировал группу диверсантов. В активе у него была граната и безграничная отвагаВ “Телеграм” военкор Евгений Поддубный рассказал о подвиге русского бойца в Белгородской области, куда пытались прорваться диверсанты с Украины ради красивой “картинки”.