“Встал и пошёл”: В сеть попало видео подвига русского бойца со “стальными нервами” под Белгородом

Русский военный в одиночку ликвидировал группу диверсантов. В активе у него была граната и безграничная отвагаВ “Телеграм” военкор Евгений Поддубный рассказал о подвиге русского бойца в Белгородской области, куда пытались прорваться диверсанты с Украины ради красивой “картинки”.
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