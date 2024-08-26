Набережная Фонтанки скрылась под водой: что произошло

Рассказываем, почему часть набережной Фонтанки скрылась под водой утром понедельника, 26 августа.Возле дома №50 на набережной Фонтанки в Петербурге произошла коммунальная авария, пишет издание "Фонтанка" в понедельник, 26 августа.
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