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Набережная Фонтанки скрылась под водой: что произошло

Набережная Фонтанки скрылась под водой: что произошло

Рассказываем, почему часть набережной Фонтанки скрылась под водой утром понедельника, 26 августа.Возле дома №50 на набережной Фонтанки в Петербурге произошла коммунальная авария, пишет издание "Фонтанка" в понедельник, 26 августа.

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