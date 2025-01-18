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Мазут на танкере "Волгонефть-239" прогрелся до 12 градусов

Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" начала расти, сейчас она составляет 12 градусов, топливо будут нагревать до 45 градусов для достижения им пластичного состояния, сообщили 18 января в Telegram-канале Минтранса России.

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