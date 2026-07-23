Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины оружием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости дальнейшей военной поддержки Украины со стороны Запада.
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